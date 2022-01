Varese, uccide il figlio di 7 anni poi tenta di ammazzare la moglie

02 gennaio 2022 a

Tragedia assurda a Morazzone, comune in provincia di Varese. Un uomo di 40 anni ha ucciso il proprio figlio di 7 anni, poi ha raggiunto la moglie per ucciderla ha tentato di uccidere anche lei ma è stato fermato dai carabinieri.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i fatti si sono svolti nella serata di sabato 1 gennaio. L’uomo ha ucciso il proprio figlio, per cause ancora da accertare mentre era nella propria abitazione a Morazzone. In quel momento, la madre del piccolo era a casa dei propri genitori. Lì il 40enne l’ha raggiunta cercando di ucciderla. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.

