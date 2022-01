Due italiani su tre in zona gialla. Anche il Lazio non è più "bianco", cosa (non) cambia dal 3 gennaio

02 gennaio 2022 a

a

a

Scatta il cambio di colore. "Da domani il Lazio entrerà nella cosiddetta zona Gialla, bisogna essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la prenotazione del vaccino" ha detto l'assessore alla Salute del Lazio Alessio D'Amato annunciando il provvedimento.

Ma cosa cambia per i cittadini del Lazio e delle altre regioni che da lunedì 3 gennaio si troveranno non più in zona bianca? Niente, in realtà, perché l'unica differenza tra area bianca e gialla finora è rappresentata dall'obbligo di mascherina all'aperto che però, con il nuovo decreto Covid, è già attivo in tutta Italia. Senza contare che il super green pass è ormai indispensabile anche per prendere un caffè al bancone del bar.

"Vaccino obbligatorio per tutti". Draghi ha l'arma segreta per far passare il super green pass al lavoro

D'Amato ha assicurato che non i sono problemi di forniture di vaccino: "La dose booster può esser fatta, a parità di efficacia, sia con Moderna che con Pfizer, al momento non abbiamo problemi di forniture. Sono disponibili nel mese di gennaio oltre 1 milione di posti e oltre 50 mila per lo specifico vaccino pediatrico nella fascia 5-11 anni".

Il governo trasforma il green pass in una Carta freccia

Domenica 9 gennaio ci sarà inoltre un open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni.

Intanto secondo i calcoli della Coldiretti su dati Istat per l’avanzare dei contagi quasi due italiani su tre (63%) per un totale di 37 milioni di persone si trovano in zona gialla. Il cambio di colore da lunedì 3 gennaio riguarderà Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia che si vanno ad aggiungere in zona gialla a Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Spaccatura nel governo sul super pass a lavoro. Lega e M5S dicono no, Draghi tira dritto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.