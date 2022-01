Partono i saldi, il calendario delle Regioni. Un italiano su deciderà al momento se comprare

01 gennaio 2022 a

Passati il black friday, il cyber monday, e i regali di Natale con l'inizio del 2022 arrivano i saldi. Tra il 2 ed il 4 gennaio prenderanno il via in tutta Italia gli sconti e le promozioni invernali 2022, primo grande appuntamento commerciale dell’anno, sui cui incombe l'incognita della variante Omicron.

A partire domenica 2 gennaio saranno Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il prossimo lunedì 3 gennaio, mentre nel resto d’Italia le vendite di fine stagione si apriranno mercoledì 5.

Secondo un'indagine previsionale condotta da Confesercenti su un campione di consumatori, quattro italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. Numeri comunque ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all’evento 48% degli italiani.

Si rafforza la tendenza all’acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento, in base alle offerte. La media nasconde una spesa media fortemente polarizzata: il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra il 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro.

