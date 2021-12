Osho ha già lanciato il trenino di Capodanno: “Tamponeira! A E I O U OMICRON”

29 dicembre 2021 a

a

a

L’ironia che può portare un sorriso in un momento in cui tante persone sono positive al Covid o in isolamento per qualche contatto stretto. Federico Palmaroli, in arte Osho, si scatena in vista del Capodanno che vivremo e riprendendo la famosissima “Disco Samba”, probabilmente la canzone più ballata nell’ultimo dell’anno, la riformula per il periodo attuale, pensando ad un trenino davanti ad una farmacia dove le persone fanno lunghe code per effettuare un tampone: “Tamponeeeeira, tamponeeeeira. A E I O U OMICRON”.

Tamponeeeeira

Tamponeeeeira

A E I O U OMICRON #capodanno2022 #tamponi pic.twitter.com/nTA5tNclSN — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) December 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.