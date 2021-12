Covid, il bollettino del 29 dicembre fa venire i brividi: quasi 100 mila contagi, i morti sono 136

29 dicembre 2021 a

Sono 98.020 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 136 i decessi. Il bollettino del 29 dicembre diffuso dal ministero della Salute sui nuovi casi Covid fa venire i brividi con il numero più alto mai registrato nel Paese dall’inizio della pandemia. Sale ancora anche il numero delle persone risultate positive nelle ultime 24 ore e cresce il tasso di positività oggi al 9,5%. Più di un milione i tamponi processati, per la precisione 1.029.429.

Ieri erano 78.313 e 202 le vittime. Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più. E aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi: nelle ultime 24 ore sono 10.578, ovvero +489 rispetto al giorno precedente.

Salgono anche i numeri nelle terapie intensive, sono 1.185 i degenti ricoverati (+59) con 126 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 663.102 persone. La Lombardia anche oggi risulta prima regione per numero di contagi (32.696), seguita da Campania (9.802) e Piemonte (9.671).

