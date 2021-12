È boom dei prezzi delle mascherine ffp2. L'appello a Controcorrente: servono prezzi calmierati

28 dicembre 2021 a

Il governo ha deciso con il decreto festività di rendere obbligatorie le mascherine ffp2 per diverse attività. Mezzi di trasporto pubblici, cinema, teatri, musei ed eventi sportivi (all’aperto e al chiuso) sono le principali attività dove non basterà più indossare una mascherina chirurgica. Ovviamente si è scatenata la caccia ai dispositivi di protezione, con molte persone che hanno denunciato incrementi improvvisi dei prezzi e la difficoltà a reperirli. Il tema è affrontato nella puntata del 28 dicembre di Controcorrente, programma di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, ed è Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico al Senato, a lanciare un appello al governo: “I prezzi delle mascherine devono essere calmierati. Lo è stato fatto per i tamponi e va fatto ora per le mascherine ffp2. È una cosa importante, da fare nell’immediato. È uno strumento che dai ai cittadini per sentirsi sicuri. La riflessione va fatta nelle scuole, non solo per il personale scolastico, ma anche per i ragazzi. Noi abbiamo bisogno di una scuola che non richiuda più e tutti gli strumenti devono essere pronti per ripartire”.

