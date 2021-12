Caos contagi e tamponi, Matteo Bassetti detta le nuove regole: "Quarantena solo per i positivi"

27 dicembre 2021 a

a

a

"Stiamo correndo dietro al virus, rischiamo di farci fregare un'altra volta. La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i parenti stretti, se sono in salute. Per non parare dell'isteria dei tamponi: i vaccinati dovrebbero farselo solo se hanno sintomi". Così l'infettivologo Matteo Bassetti, in una intervista al "Corriere della Sera".

"Massima prudenza". Scatta l'allarme degli infettivologi, l'ultimo sospetto sulla omicron

"Pensiamo all'influenza: chi è malato sta a casa, Ma i suoi familiari se asintomatici, conducono una vita normale. Dovremmo cominciare a ragionare in questi termini. Idem per i colori delle Regioni: è giusto mantenerli ma forse le misure restrittive andrebbero limitate a zone più piccole, come le province", ha aggiunto.

