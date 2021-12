Covid, cala ancora la protezione del vaccino: dopo 5 mesi scende al 30%. Il report Iss

26 dicembre 2021 a

Nuovi dati dall’Istituto superiore di sanità su quanto funzionano i vaccini anti-Covid. Negli ultimi 30 giorni in Italia si è osservata una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata. Inoltre «dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1%».«Rimane elevata - sottolineano gli esperti - l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all’82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster».

Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose «è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59enni».

Nell’ultima settimana «si conferma l’andamento osservato nella precedente, con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni». Sono 108.226.482 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 95,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 112.931.674 (nel dettaglio 77.272.804 Pfizer/BioNtech, 20.721.048 Moderna, 11.544.655 Vaxzevria-AstraZeneca, 1.845.167 Janssen e 1.548.000 Pfizer pediatrico). I dati sono tutti contenuti nel report dell’Iss pubblicato oggi e che integra il monitoraggio settimanale nei giorni in cui si è raggiunto il picco storico dei contagi dall'inizio della pandemia.

