Daniele Capezzone mette a tacere il virologo Pregliasco: monopolio delle cavolate

Scontro televisivo sui vaccini tra Fabrizio Pregliasco e Daniele Capezzone. Durante Controcorrente, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, il Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano appare visibilmente infastidito per le parole del giornalista sui vaccini e lo sottolinea nel suo intervento: “Capezzone evidenziava il problema della riduzione dell’efficacia via via nel tempo, ma è sempre difficile prendere delle decisioni”. “Bastava vedere i dati di Israele e Gran Bretagna” sottolinea Capezzone, ma arriva la controreplica scocciata: “Eh bastava vedere… È incredibile dire sempre cose negative ogni volta”.

Capezzone a questo punto ne canta quattro al virologo: “Professore, lei non può giustificare ogni cosa del governo e poi sei mesi dopo fare la morale agli altri. E nelle pause fa anche il cantante…”. Il riferimento alla canzone “Sì sì vax” cantata con Matteo Bassetti e Andrea Crisanti colpisce nel segno e Pregliasco perde la calma alzando i toni dello scontro: “Io non giustifico. Cantante? Ogni tanto faccio anche quello, lei invece dice sempre stupidaggini”. Capezzone lo silenzia con ironia: “Non lascio a lei il monopolio delle cazzate, nemmeno a Natale”. La Gentili frena i bollenti spiriti e cerca di riportare la calma nei giorni di Natale: “Stasera dovete comportarvi meglio di sempre”.

