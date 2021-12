Dopo i Diavoli Guido Maria Brera e Alessandro Borghi insieme per produrre fiction

Sullo stesso argomento: Le coppie che resistono nel tempo sono i "Supereroi" di Genovese

Andrea Giacobino 23 dicembre 2021 a

a

a

Dopo «I Diavoli» Borghi e Brera si mettono insieme in una società. La loro Newness si occuperà di contenuti multimediali e di diritti. La «novità» mette insieme un noto finanziere attore e un altrettanto noto attore. Qualche giorno fa, infatti, a Roma davanti al notaio Chiara Manzo si sono presentati Guido Maria Brera e Alessandro Borghi: il primo è uno fra i gestori di portafoglio fra i più noti in Italia con la maglia di Kairos nonché marito di Caterina Balivo; mentre il secondo è l’interprete fra l’altro di «Supereroi» assieme a Jasmine Trinca, sugli schermi da oggi.

Video su questo argomento Le coppie che resistono nel tempo sono i "Supereroi" di Genovese TMNews

Brera e Borghi hanno dato vita alla Newness («novità» in inglese) srl, di cui il primo ha il 40% e il secondo il 60%. La società ha per oggetto lo «sviluppo di contenuti, idee e progetti artistici e di intrattenimento per produzioni televisive, cinematografiche e teatrali» nonché «la produzione, l’acquisto e al vendita di film» oltre allo «studio e realizzazione di immagini pubblicitarie» e alla «gestione dei diritti d’immagine di attori». Borghi e Brera si sono incrociati sul set de «I Diavoli», il serial thriller basato sul libro del finanziere diventato un successo televisivo su Sky e Now Tv. Nella serie Borghi interpreta Massimo Ruggero, un italiano che parte dal basso per scalare la al fianco di Dominic Morgan (Patrick Dempsey), influente amministratore delegato americano di una delle più importanti banche internazionali d’investimenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.