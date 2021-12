Volontariato a sei zampe: Premio Nassiriya alla Scuola Italiana Cani Salvataggio

21 dicembre 2021 a

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro del Santuario dell’Annunziata a Camerota, Igor e Luna due Labrador della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) sono stati premiati in occasione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace conferito a coloro si sono distinti nella promozione della pace, nella diffusione della legalità e dell’impegno civile. La cerimonia si svolge nella seconda settimana di novembre in ricordo della strage di Nassiriya avvenuta il 12 novembre 2003. Quest’anno il Premio è stato dedicato all’Ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso il 21 febbraio 2021 in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Elaia in sinergia con lo Stato Maggiore della Difesa, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Difesa, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento e dai Comuni di Camerota, Centola, Celle di Bulgheria e Santa Marina.

Igor e Luna sono stati premiati assieme ai loro addestratori e conduttori per avere affrontato il mare in tempesta portando a termine il salvataggio di una ragazza di sedici anni trascinata a largo dalla forte corrente, il 17 luglio, a Capo Palinuro. Menzione speciale per Flash, una labrador nera, e il suo istruttore e conduttore per i loro dieci anni di servizio in cui hanno eseguito ben venti salvataggi.

Complimenti a questi eroi a quattro zampe e ai loro conduttori che grazie a un addestramento completo (svolto attraverso il gioco e senza l’utilizzo di metodi coercitivi), nell’obbedienza a terra e nel salvataggio in acqua, e alla SICS con 16 centri addestramento, 30 postazioni e 300 unità cinofile attive lungo le coste italiane durante la stagione balneare rendono più sicuri i nostri litorali. Un grazie anche per l’impegno sociale svolto in molteplici attività dalla sensibilizzazione sul tema ambientale, sulla sicurezza in mare, e non ultimo nel sostegno nei reparti pediatrici e ai diversamente abili.

