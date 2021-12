Italia vicina all'arancione, Rasi gela il Natale degli italiani

19 dicembre 2021 a

L’Italia vicina all’arancione? "Temo di sì. Sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri". Lo ha affermato a "Mezz’ora in più" Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19. "Resta da capire se è solo la progressione della Delta", sottolinea Rasi riguardo al possibile effetto della variante Omicron. Secondo Rasi è importante la corsa per la "terza dose" mentre si registra "un buon numero di prime dosi".

Poi Rasi ha affrontato il tema green pass e la sua validità in era di variante omicron. «Prima di arrivare al lockdown in senso stretto, sicuramente mascherine all’aperto, evitare assembramenti, distanziamento, finalmente c’è un inizio di cultura di gestione dei flussi delle persone nelle strade. Se la Omicron buca il vaccino è praticamente un altro virus e allora tutto può cambiare, anche questo green pass potrebbe non bastare più».

