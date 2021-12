Bergamo, la scossa di terremoto fa tremare la Lombardia: magnitudo stimata a 4.4

18 dicembre 2021 a

La terra trema intorno alle 11.30 di sabato 18 dicembre e la scossa di terremoto manda in tilt la Lombardia. L’epicentro è a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. La magnitudo - secondo le prime stime - è stata di 4.4. Il terremoto non avrebbe provocato danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. Sono però in corso ancora gli accertamenti.

La scossa è stata percepita chiaramente dai cittadini milanesi e bergamaschi, ma anche in provincia di Monza e Brianza e Pavia. Secondo i dati elaborati da Ingv (l'Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha fatto registrare un magnitudo tra 4.3 e 4.8. In particolare la profondità è di 26 chilometri.

