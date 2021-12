Gianfranco Ferroni 18 dicembre 2021 a

In un pomeriggio romano un signore elegante solca via del Babuino diretto verso piazza del Popolo. Ha nella mano sinistra una gigantesca busta griffata Prada, e tra i tavolini del bar Rosati c'è chi lo riconosce: si tratta di Marcello Sorgi, già direttore del Tg1. Inevitabile la battuta: «Sorgi, come il diavolo, veste Prada».

Lamberto Dini, così viene pizzicato a passeggio a via del Corso

