Torino, la gru del cantiere precipita sulla strada: "Morti due operai"

18 dicembre 2021 a

Sono due gli operai morti a Torino dopo il crollo di una gru di un cantiere su un palazzo aperto per ristrutturare un palazzo di sette piani in via Genova. La gru è precipitata questa mattina, sabato 18 dicembre, all'altezza del civico 107, poco distante dall'ufficio postale. Oltre alle due vittime accertate nell'incidente altre sono rimaste coinvolte e ferite anche gravemente. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, sul posto il personale sanitario 118 con quattro ambulanze, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e lo Spresal dell'Asl di Torino per tutte le indagini del caso.

#Torino, intervento dei #vigilidelfuoco alle 10 in via Genova per una gru da cantiere caduta su un palazzo di sette piani. Coinvolti tre operai, rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura. Sul posto quattro squadre, intervento in atto [#18dicembre 10:40] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

