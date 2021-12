Graziano Mesina, arrestato dai carabinieri l'ex bandito sardo latitante

18 dicembre 2021 a

Graziano Mesina, l'ex bandito sardo scomparso dopo la condanna per traffico internazionale di droga, è stato arrestato. Era latitante dal 202o, i carabinieri del Ros insieme a quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori "Sardegna", lo hanno rintracciato a casa di una coppia di amici, ora indagata per favoreggiamento. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, l'ex bandito sardo si trova ora nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.

Mesina, 79 anni, deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari. L'ex bandito ha trascorso in cella più di quarant'anni, ottenendo poi la grazia che però gli era stata revocata lo scorso anno, quando era stato condannato a 30 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Il 2 luglio 2020, poco prima che i carabinieri bussassero alla sua casa di Orgosolo, nel Nuorese, per notificargli la sentenza, l'ex bandito era scomparso. Dopo un anno e mezzo torna in cella.

