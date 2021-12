Integratore col "rischio chimico", attenzione al marchio. Confezioni ritirate dai negozi per ossido di etilene

16 dicembre 2021 a

Richiamo per rischio chimico. È questa la motivazione che sta alla base del ritiro dai negozi di alcuni lotti di un noto integratore alimentare dedicato all'equilibrio femminile. A comunicarlo è il ministero della Salute che ha richiamato delle confezioni di ACUTIL DONNA 20 compresse, prodotte da Angelini Pharma.

I lotti richiamati sono identificati dalle sigle GT164; MT549; VT235; M10146; M10147 e sono prodotti da S.I.L.T. sri; FARMACEUTICI PROCEMSA SPA nello stabilimento S.1.1.T. sri: Via Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia e FARMACEUTICI PROCEMSA SpA: Via Mentana 10, 10042- Nichelino (Torino), si legge nell'avviso del ministro della Salute che riporta data di scadenza o termine minimo di conservazione da controllare sulle confezioni: GT164 (06.2022); MT549 (08.2022); VT238 (01.2023); M10146 (09.2023); M10147 (09.2023).

Si tratta, come da prassi, di un "richiamo precauzionale" scattato "in seguito alla presunta presenza di ossido di etilene all'interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sopra riportati". Cosa deve fare chi ha già acquistato una prodotto dei lotti ritirati? "Se siete in possesso di confezioni riconducibili al lotti di prodotto sopra Indicati vi consigliamo di sospenderne consumo e restituirle al punto vendita" avverte il ministero.

Un altro prodotto ritirato dagli scaffali e per il quale è stata richiesta la "segregazione" e "non commercializzazione" ha la denominazione di vendita Liquore di Liquirizia prodotto da Caffè Pazzini, prodotto nello stabilimento di via Piane 18/A a Coriano, Rimini. Il lotto segnalato è quello L. 09-21.

"Essendo in corso delle verifiche di qualità e sicurezza sul lotto L.09-21 del Liquore di Liquirizia 50 cl, fornito anche alla sua azienda" si legge nella comunicazione rivolta ai punti vendita, "con la presente richiediamo preventiva segregazione e non commercializzazione delle bottiglie di tale prodotto, lotto L.09-21, per possibile presenza di ocratossina A".

