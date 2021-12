"Dal patriottico al green", le nuove tendenze in tavola. Assemblea Coldiretti con tutti i leader politici

15 dicembre 2021 a

Giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 9,00 a Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43 a Roma si svolge l’Assemblea della Coldiretti con la presentazione dell’indagine Ixè "Torna il Natale sulle tavole degli italiani" e le previsioni su consumi per regali, pranzi e cenoni. Verrà aperta la prima mostra dei cesti gastronomici con le nuove tendenze post Covid, dal patriottico al green, dal lusso all’economy, dal beauty al solidale, ma anche sul dolci regionali tipici del Natale. Relazione del presidente Prandini con gli interventi confermati in presenza di Bonafe’, Calenda, Conte, Fassina, Meloni, Salvini e Tajani.

