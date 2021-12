Covid, ancora più di cento morti: sono 129. Mai così tanti nella quarta ondata

15 dicembre 2021 a

Ancora più di cento morti nelle ultime 24 ore. Sono 129 quelli registrati nell'ultimo giorno. Il premier Draghi alla Camera ha detto che nell'ultima settimana la media è stata di 95 al giorno, ma negli ultimi giorni sta salendo, come dimostra anche il dato diffuso oggi e contenuto nell bollettino del ministero della Salute. E' in netta crescita anche la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 23.195, contro i 20.677 di ieri: mai così tanti dal primo aprile scorso, quando furono 23.649. I tamponi processati sono 634.638, 142mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività balza al 3,7% (ieri era al 2,7%). Come detto, i decessi sono 129 (ieri 120), il dato più alto di questa quarta ondata. Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia sono 135.178. Ancora in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (come ieri) con 84 ingressi del giorno, e sono 870, mentre i ricoveri ordinari sono 146 in più (ieri +212), 7.309 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.765), seguita da Veneto (+3.677), Emilia Romagna (+1.898), Lazio (+1.887) e Piemonte (+1.861). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.282.076. I guariti sono 14.802 (ieri 6.637) per un totale di 4.841.245. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 8.259 in più (ieri +6.637) che tornano a superare quota 300mila come non succedeva dal 16 maggio, e sono 305.653. Di questi, sono in isolamento domiciliare 297.474 pazienti.

