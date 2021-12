Via ai controlli nelle scuole, domani scatta l'obbligo di vaccino. Ecco come funzionano

14 dicembre 2021 a

Lo scorso 26 novembre è stato esteso l’obbligo vaccinale anche al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Per poter dare attuazione a tale norma è stato messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche un nuovo strumento, volto ad agevolare i Dirigenti Scolastici nell’assolvimento dell’obbligo di verifica in merito alla regolarità dello stato vaccinale.

Nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità che, affiancandosi alla soluzione tecnica disponibile per il controllo del Green Pass, permette ai Dirigenti Scolastici di verificare quotidianamente, mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate, lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale nel giorno della verifica. La funzionalità permette, attraverso appositi filtri, di selezionare i nominativi o la tipologia di personale su cui attivare il processo di verifica e inoltre visualizza, qualora presente, un messaggio di alert con evidenza del numero di docenti e ATA in servizio per i quali si è modificato lo stato vaccinale nelle ultime 72 ore. Qualora necessario il Dirigente Scolastico può consultare lo stato vaccinale e l’indicatore di variazione dello stesso per tutto il personale in servizio nel giorno della verifica.

Gli esiti della verifica restituiscono lo stato vaccinale del personale in due possibili termini. 1) In regola; lo stato “In regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, risulta in regola con l’obbligo vaccinale. 2) Non in regola; lo stato “Non in regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, non risulta in regola con l’obbligo vaccinale. In tale caso, sarà cura del Dirigente Scolastico verificare con il soggetto interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Risulteranno non in regola anche i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale e i soggetti guariti da Covid-19 (le altre condizioni per ottenere il super green pass). In questi due casi i soggetti non sono inadempiente all’obbligo vaccinale. I dati relativi allo stato vaccinale, a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass, sono conservati nel SIDI, esclusivamente per motivi tecnici e per il tempo strettamente necessario (24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato) all’erogazione delle funzionalità descritte.

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’attività di verifica dell’obbligo vaccinale, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia, mediante formale delega, lo stesso ha la facoltà di conferire il potere di verifica dello stato vaccinale ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Per effetto della delega, il personale autorizzato può esclusivamente visualizzare e consultare lo stato vaccinale del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica selezionata nel giorno della verifica, in conformità alla normativa privacy e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

