Insultato al telefono nel cuore della notte, Pregliasco svela le minacce no vax

Fabrizio Pregliasco racconta le minacce ricevute dai no vax in piena notte. Lo chiamano e lo insultano. Anche di questo si è parlato nel corso della trasmissione Controcorrente in onda domenica 12 dicembre. La conduttrice Veronica Gentili manda in onda il servizio in cui Pregliasco va in piazza a Milano, all'Arco della Pace e viene aggredito dai no vax.

Poi il racconto nello studio: «Convincere con argomenti razionali scientifici? Una quota delle persone lì presenti forse sì. Alcuni però partivano da questo dissenso, dal fatto che appunto il sistema li vuole controllare, che noi appunto siamo asserviti a questo sistema con assurdità, con le solite cose del microchip e quant'altro davvero. La difficoltà è stata riuscire a discutere anche quando si parlava di numeri, in alcuni casi enfatizzati, per esempio sulla quota di decessi e continuando a citare, magari, come spesso accade, voci singole. Il professor Palù ha detto 608 morti; ma come ho cercato di dire questo non è il numero di decessi collegati, solo un piccolissimo numero 14 per cento rispetto a 100.000 dosi». Sono le parole del professor Fabrizio Pregliasco, intervenuto in diretta nel corso della puntata di “Controcorrente – Prima Serata” il programma di informazione condotto da Veronica Gentili, in onda su Retequattro, per commentare quanto accaduto ieri all’Arco della Pace a Milano. Il virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano si trovava in quella piazza per un servizio concordato con la redazione del programma di Retequattro, quando gli animi dei partecipanti si son scaldati, tanto che uno di loro ha affermato urlandogli: «Pentiti dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato», augurandogli inoltre di bruciare all’inferno.

«Tornare in piazza? Direi che è una cosa necessaria, proprio il dialogo e il confronto. Accolgo senz'altro l'invito di Paragone perché davvero mi sembra importante. Lui diverse volte ha evidenziato negatività, anche questa volta ha voluto insistere con elementi di negatività rispetto ai vaccini che ci sono; cioè i vaccini, come tutti i farmaci, come tutte le vaccinazioni, possono avere degli eventi avversi ma davvero c'è un focus eccessivo sulla negatività rispetto invece a un'evidenza macroscopica ad oggi dell'efficacia della vaccinazione. La preoccupazione come diceva Sileri appunto per un prossimo futuro che ci costringe a dover convivere con questo virus», il commento conclusivo del professor Pregliasco.

