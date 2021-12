Paura per il Papa: gli 007 israeliani sventano la minaccia di un drone ostile

13 dicembre 2021 a

Una società anti-droni israeliana ha neutralizzato un "drone ostile" che minacciava una Messa tenuta da Papa Francesco con 60mila fedeli in Slovacchia: lo ha rivelato in esclusiva il Jerusalem Post. È accaduto il 15 settembre, ma l’embargo sulla notizia è stato rimosso solo ora. Al gigantesco evento erano presenti anche 90 vescovi e 500 sacerdoti.

La società D-Fend ha spiegato di aver lavorato con il ministero degli interni slovacco per proteggere il papa, il suo seguito e i partecipanti durante i numerosi eventi che si sono tenuti in Slovacchia dal 12 al 15 settembre, durante la visita papale, culminati con la messa all’aperto a Sastin, sede del Santuario Mariano Nazionale. L’uso potenzialmente criminale dei droni ostili è in aumento.

