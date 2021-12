Troppi affari sono preoccupato, l'ombra di Don Ciotti sull'Egitto

10 dicembre 2021 a

A Propaganda Live si parla della liberazione di Patrick Zaki e dei rapporti con l'Egitto. Don Ciotti, ispiratore dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia, getta un'ombra su tutta la questione che farà discutere.

"Tanta gioia per Zaky, ma sono molto preoccupato - ha detto Don Ciotti durante la puntata andata in onda venerdì 10 - La nostra Commissione d'inchiesta ha individuato gli autori che hanno massacrato e ucciso Giulio Regeni ma non ci sono risposte dall'altra parte. Ci sono troppe convenienze e troppi affari con l'Egitto".

