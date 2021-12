Sette Regioni rischiano la zona gialla, Calabria già "condannata". Report dell'Iss, mazzata sul Natale

10 dicembre 2021 a

Una Regione è già praticamente da zona gialla ma in generale sono sette quelle che rischiano il passaggio di colore. Cambia la mappa del rischio Covid in Italia e con essa le rispettive restrizioni previste e modulate sul green pass rafforzato.

Il punto sulle zone che sforano i parametri su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive arriva dal monitoraggio della cabina di regia che si è riunita venerdì 10 dicembree di cui un estratto è stato diffuso dall’Istituto superiore di sanità. Venti tra regioni e province autonome in Italia "risultano classificate a rischio moderato", si salva solo il Molise, a rischio basso.

Per una regione i giochi sembrano fatti. La Calabria è a forte rischio di passare dalla zona bianca a quella gialla: i valori dell’occupazione dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva risultato oltre il limite del 15% e del 10% previsti per far scattare il passaggio di colore. La Calabria ha fatto registrare 16,8% e 11,8% rispettivamente, con un’incidenza settimanale a 119 casi su 100mila. La Calabria seguirebbe il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano già in zona gialla. La provincia autonoma di Trento, con 14,9% di occupazione per l’area medica e e 16,7% per le terapia intensiva è ad un soffio dalla zona gialla. Ci sono altre regioni e province autonome che superano il parametro limite per le terapie intensive: Liguria, Marche e Veneto.

Vedono avvicinarsi le soglie anche il Lazio, con il 9,6% di intensive e il 12,1% di ricoveri, e la Lombardia, 8,9% e 13,6%. Quanto all’incidenza, quella più alta rimane a Bolzano, ben 556,1 casi per centomila abitanti (la media italiana è 176), seguita da Friuli Venezia Giulia (378), Veneto (365,5), Valle d’Aosta (266,4) e Emilia Romagna (241). La più bassa in Molise, peraltro unica regione classificata a rischio basso, con 28 casi per centomila.

L’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre - 29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06 - 1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica.

