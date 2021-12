L'Austria libera i vaccinati, ma è ancora lockdown per i no-vax. Il peggior Natale possibile

07 dicembre 2021 a

L’ Austria revocherà il lockdown domenica 11 dicembre, come già previsto da giorni, ma non per tutti. La conferma è arrivata dal neo cancelliere austriaco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigore restrizioni per coloro che non si sono vaccinati contro il Covid. «Il lockdown per i vaccinati termina domenica. Il lockdown per i non vaccinati continua», ha dichiarato Nehammer nel suo primo discorso ufficiale da cancelliere. I dettagli sull’allentamento del blocco saranno resi noti domani, grazie a incontri con esperti e governatori. «L’unica domanda ora è come, con quali misure protettive», ha affermato, citando come «fattore importante» ad esempio l’uso di mascherine Ffp2. La città di Vienna ha annunciato che negozi, luoghi di cultura e sport, nonché i mercatini di Natale, riapriranno il 13 dicembre pur con limitazioni (ad esempio sul consumo di cibo), mentre ristoranti e hotel non prima del 20 dicembre. Il cancelliere non ha escluso "diversificazioni" nelle regioni più colpite dalla pandemia.

