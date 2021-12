Roma, il bilancio del primo giorno del green pass per i trasporti: 4mila controlli e una decina di multe

06 dicembre 2021 a

Oltre 4 mila controlli da stamattina e fino al tardo pomeriggio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per l’utilizzo del green pass sui mezzi pubblici. Si tratta di un dato parziale, in quanto le verifiche sono tuttora in corso. Al momento sono una decina i casi irregolari per quali gli agenti hanno dovuto procedere con la relativa sanzione. Sono state circa 400 le verifiche sul rispetto dell’obbligo di mascherina all’aperto, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco del 1 dicembre.

Sul primo giorno del green pass sui mezzi pubblici e del super green pass per i vaccinati è arrivato il commento del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: «In questa prima giornata di applicazione della nuova normativa sull’utilizzo del green pass, voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per lo spirito di collaborazione dimostrato dai cittadini che ha fin qui permesso un’ordinata opera di verifica dei Certificati Verdi da parte delle forze di polizia, delle polizie locali, del personale delle aziende di trasporto e degli esercenti. I prefetti e le forze di polizia insieme ai sindaci e alle polizie locali - ha aggiunto la responsabile del Viminale - continueranno a garantire il massimo impegno per assicurare il rispetto delle nuove e più stringenti regole varate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Già nei prossimi giorni, le prefetture verificheranno l’efficacia dei piani predisposti a livello territoriale, adottando, se necessario, un’eventuale rimodulazione delle misure».

