Covid, impennata di ricoveri e terapie intensive in Calabria, zona gialla ad un passo. Gongola la Basilicata

Con l'aumento dei casi di covid cresce anche la pressione sugli ospedali. A tracciare il quadro è il monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. In Italia il tasso di occupazione dei posti letto occupati da pazienti positivi al virus nei reparti ospedalieri di area 'non critica' è del 10%, con un aumento di un punto, mentre quello delle terapie intensive è stabile all'8%. Una situazione comunque gestibile. "In era pre-vaccinale, con l'attuale numero di contagi, avevamo il triplo di pazienti ospedalizzati e in terapia intensiva", sottolinea il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

A spiccare sono soprattutto le grandi differenze fra una regione e l'altra. Dopo Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige la maggiore indiziata per finire in zona gialla è la Calabria dove i parametri di ricoveri ordinari e terapie intensive sono rispettivamente al 16% e 11%, in aumento ed esattamente un punto percentuale sopra alla soglia decisa per il cambio di fascia. Per quanto riguarda il reparto dove sono curati i malati più gravi anche Veneto (12%), Marche (12%) e Liguria (11%) sforano il tetto deciso nei parametri nazionali ma in tutti e tre i casi i ricoveri in area medica sono ancora sotto controllo. In Valle d'Aosta, invece, si registra un 19% di pazienti in area medica, quattro punti sopra il parametro di allarme, ma solo il 3% delle terapie intensive occupate. L'unica regione dove non risultano pazienti in terapia intensiva ricoverati è la Basilicata.

Nelle ultime 24 ore i casi di covid registrati in Italia sono stati 9.503, contro i 7.972 dello scorso lunedì, con 92 decessi. I tamponi effettuati sono stati 301.560 e il tasso di positività è salito al 3,2% (+0,3). In aumento la pressione sugli ospedali in Italia dove si è registrato un saldo di +282 ricoveri e +7 terapie intensive con 45 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 5.879 mentre in terapia intensiva si trovano 743 malati. In totale gli attualmente positivi sono 235.835, un numero destinato a salire ancora.

