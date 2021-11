Stasera Italia, Guido Crosetto avvisa tutti sul Covid: "Con nuove chiusure disastro per l'economia"

29 novembre 2021 a

a

a

L’impatto del Covid sull’economia è evidente. Per affrontare il tema Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia, è ospite della puntata del 29 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Abbiamo iniziato ad organizzarci diversamente e a dimezzare o eliminare i contatti fisici inutili. Le call erano delle cose strane, ora sono all’ordine del giorno. Levando gli spostamenti lavoriamo di più. L’impatto del Covid c'è ancora, diretto e indiretto, come ad esempio il costo delle materie prime e il costo dell’energia. I segnali esistono ancora, quindi l’unica cosa che bisogna fare è non fermare più l'economia, non so se in quel caso riusciremmo a ripartire con meno morti e feriti che immaginavamo tutti. Il 99,5% dei dipendenti della grande industria si è vaccinato, anche perché - sottolinea Crosetto - hanno vissuto quel periodo con una tale paura e ora fanno di tutto affinché non risucceda di nuovo”.

"Il Travaglio dei poveri". La volgarità di Scanzi su Feltri: Sallusti lo rimette al suo posto

“Mi auguro che non esista un partito del Covid, ma semmai un partito contro il Covid - dice Crosetto sul legame tra politica e virus dopo aver analizzato l’impatto sull’economia -. Non ci deve essere nessuno che ci sia una recrudescenza del virus, vera o falsa, per usarla a scopi politici. Le scelte devono rimanere distinte, bisogna combattere il Covid, la disoccupazione e tutto il resto dei problemi che il governo deve affrontare quotidianamente. L’influsso del Covid c’è stato eccome, il governo Conte sarebbe durato meno senza il Covid". “Il tema del presidente della Repubblica va giocato sulla prospettiva dei prossimi sette anni, non su quella del prossimo mese e mezzo, sarebbe riduttivo e pericoloso per il Paese. Serve una figura utile al Paese per sette anni. Draghi? Io non voto, non dico nulla, sicuramente lui sarebbe utile” conclude Crosetto cercando di smarcarsi da una previsione sul Quirinale.

Il Covid quanto rallenta l'economia?@GuidoCrosetto: "L'impatto del Covid c'è ancora. Non bisogna più fermare l'economia, non so se riusciremmo a ripartire"#StaseraItalia pic.twitter.com/7tT2yGsyJQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.