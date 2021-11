Stasera, “allarmi ingiustificati sulla variante Omicron”. Matteo Bassetti e il vaccino come regalo di Natale ai bambini

29 novembre 2021 a

Nessun allarme per la variante Omicron del Covid. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è ospite nella puntata del 29 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e abbassa il livello di allerta per la mutazione del Covid giunta dalla parte meridionale dell’Africa: “La politica e l’economia sono state allarmate dalla variante Omicron, la scienza meno. Le Borse crollano, ma i medici sul campo e quelli in SudAfrica non erano allarmati. Qualcosa di paradossale. Attenzione perché ci sono dei cortocircuiti dove sembra che tutto vada male, ma nel nostro Paese - evidenzia - le cose le stiamo facendo al meglio. La variante viene fuori in uno stato poco vaccinato e conferma quello che abbiamo sempre detto, ovvero meno vaccini e più varianti avrai, ma paradossalmente è una variante buona. Anziché essere una variante che contagia di più e ammazza di più, questa probabilmente contagia di più, ma non ammazza di più, anzi i casi mostrano tutti sintomi lievi. Dobbiamo continuare sulla strada che stiamo percorrendo, senza farci prendere la mano con azioni buttate lì un po’ così, come ad esempio - ecco la stoccata a Roberto Speranza - quella di bloccare i voli ad un paese che ha trovato la variante facendo i controlli e poi non fare nulla verso quei paesi come la Romania, la Bulgaria e la Russia con pochi vaccinati. Da lì si va e si viene senza controlli. Evitiamo fughe in avanti senza ascoltare la scienza, attenzione a fare allarmismo, sennò poi nessuno ti crede più se fai al lupo al lupo”.

Bassetti non ha dubbi sul vaccino ai bambini: “La vaccinazione per i bambini è un’opportunità, lo prenderei come un regalo di Natale, non come il carbone di Natale. È importante avere il vaccino anche per i bambini, speriamo che i genitori decidano di farli vaccinare”.

L’argomento si sposta sull'influenza del Covid sul mondo della politica e su quanto siano importante le parole degli scienziati che appaiono in televisione: “Il Covid ha influenzato la vita di tutti noi e anche la politica, ma c’è stata una grande influenza della politica sul Covid. Sono assolutamente contento di Giovanni Toti come presidente della Liguria. In generale abbiamo avuto un momento in cui la politica non ha aiutato in alcuni momenti dove c’è stata molto ideologia nella gestione di aperture e chiusure. La politica avrebbe dovuto ascoltare più la scienza e meno l’ideologia. Siamo stati tra i paesi più chiusi al mondo, nessuno ha chiuso le scuole quanto noi”.

Gli stessi concetti sono stati ribaditi su Facebook: “Nessuno - scrive Bassetti - è al sicuro se non lo siamo tutti. I vaccini funzionano anche sulla variante Omicron. Grazie ai vaccini stiamo depotenziando questo virus. Mi auguro che ogni volta che vedremo una variante non cadano le Borse del mondo. Qui di scienza ce n'è poca, c'è soltanto speculazione”.

