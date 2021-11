Caso Omicron, al via i test sui passeggeri del volo contagiato

28 novembre 2021 a

Al via i test molecolari disposti dalla Regione Lazio sui passeggeri che erano sul volo del paziente casertano risultato il primo caso accertato di variante Omicron in Italia. Si tratta di 133 campioni il cui esame è in corso all’Istituto Spallanzani per verificare eventuali altri casi di variante.

Volo contagiato dal Mozambico, la Regione Lazio vuole l'elenco dei passeggeri

La Regione inoltre, come annunciato dall’assessore D’Amato, ha chiesto al Ministero della Salute di avere a disposizione i nominativi delle liste di imbarco dei residenti nel Lazio che siano entrati in Italia attraverso lo scalo Internazionale di Fiumicino negli ultimi 15 giorni dalle zone interdette.

