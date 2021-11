Proteste vietate a Milano, così la polizia blocca i no pass

28 novembre 2021 a

No pass in piazza a Milano, ecco la polizia come ferma i manifestanti. Non sono bastati i divieti e le limitazioni della nuova circolare del Viminale a fermare il cosiddetto popolo no green pass a Milano. Il tutto nel primo giorno di obbligo di mascherina all’aperto nelle vie che vanno da piazza San Babila a piazza Castello, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Beppe Sala. Il vero appuntamento in piazza Duomo: circa un centinaio di manifestanti si sono riuniti nel cuore della città, venendo subito circondati dalle forze dell’ordine e separati dalla folla che è tornata a riempire le vie del centro.

I manifestanti, molti senza mascherina, hanno iniziato a intonare cori e insulti rivolti al premier Mario Draghi e una parte del gruppo si è seduta a terra in una sorta di sit-in improvvisato mentre altri 300 hanno tentato di dar vita a un corteo in via Torino. Qui sono stati subito bloccati dalle forze dell’ordine mentre i negozi di una delle vie dello shopping più note di Milano hanno abbassato le saracinesche con i clienti dentro. Alla fine, circa 150 manifestanti sono riusciti a far partire un corteo verso le colonne di San Lorenzo venendo poi dispersi: alla fine sono state identificate 100 persone delle quali 9 saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, violenza privata e interruzione di servizio pubblico.

