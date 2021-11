Roma si blinda dal Covid: da subito via all'obbligo di mascherina all'aperto

26 novembre 2021 a

Roma corre ai ripari dal dilagare del Covid. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha preso contatti con il prefetto Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Nicola Zingaretti per valutare un’ordinanza che preveda l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto in caso di assembramenti, in vista del periodo festivo e degli affollamenti dovuti allo shopping natalizio.

La conferma della notizia è arrivata dallo stesso primo cittadino a margine di una visita ai cantieri di una scuola a Corviale: “Stiamo lavorando ad una ipotesi di ordinanza di obbligo di mascherine all’aperto nelle zone ad alta concentrazione per il periodo delle feste, probabilmente anche prima a partire dal 6 dicembre, questo è l’orientamento. Stiamo lavorando con regione e prefettura, attendiamo i dati più recenti per fare una valutazione. Già da questo fine settimana - l’annuncio di Gualtieri sull’imminente stretta - la Prefettura avvierà dei meccanismi di controllo dell’affluenza dell’affollamento in alcune zone della città e chiaramente partiremo da queste zone”.

