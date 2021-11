Covid, anche Moderna prepara il vaccino specifico per la variante Omicron

26 novembre 2021 a

a

a

Dopo Pfizer, anche Moderna corre ai ripari per produrre un vaccino più efficace contro la nuova variante del Covid che sta spaventando il mondo. L’azienda farmaceutica americana informa di essere al lavoro per testare una dose di richiamo in grado di neutralizzare la temibile Omicron. I dati sono attesi nelle prossime settimane.

La variante africana terrorizza l'Europa: individuato il primo caso, ecco dove. Pfizer corre ai ripari

«Le mutazioni nella variante Omicron sono preoccupanti e da diversi giorni lavoriamo il più velocemente possibile alla nostra strategia per affrontare questa variante», ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. «Abbiamo tre linee di difesa che stiamo portando avanti in parallelo: abbiamo già valutato un booster a dose più alta di mRNA-1273 (100 µg), in secondo luogo stiamo già studiando due candidati booster multivalenti nella clinica che sono stati progettati per anticipare mutazioni come quelle che sono emerse nella variante Omicron. Terzo, stiamo rapidamente avanzando - ha aggiunto - un candidato booster specifico per Omicron».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.