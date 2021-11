Tagadà, Paolo Mieli e la profezia sul presidente della Repubblica: "Sarà Draghi. Berlusconi? Un genio"

Giada Oricchio 25 novembre 2021 a

a

a

Romanzo Quirinale è lontano dal suo epilogo tranne che per Paolo Mieli, sicuro di cosa succederà nei prossimi 14 anni. Tra ballon d’essai, candidature e no comment, la corsa al Colle per il dopo Mattarella, sta entrando nel vivo. Tutti ne parlano, nessuno ne parla. Ufficialmente. Solo il giornalista Paolo Mieli si espone e piazza una triplice scommessa da far tremare i polsi. Ospite di “Tagadà”, l’approfondimento politico del pomeriggio di LA7, Mieli fa una previsione netta: “Sono sicuro che Draghi sarà eletto Presidente della Repubblica al primo voto o uno dei primi tre. Poi per la prima volta, visto che una donna non è mai stata eletta né al Colle né alla presidenza del Consiglio, la mia candidata a Palazzo Chigi è Marta Cartabia ex presidente della Corte costituzionale. Anche perché è buona norma che si faccia le ossa prima di diventare Presidente della Repubblica. Dopo Mario Draghi, infatti, sarà eletta lei”. E chiude con una boutade: “Se faccio l’en plein pretendo di essere invitato in trasmissione un mese di seguito”, “Sei sempre il benvenuto” chiosa divertita la conduttrice Tiziana Panella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.