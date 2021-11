Lorenzo Damiano, il leader dei no vax in Veneto infettato dal Covid finisce in terapia sub-intensiva

24 novembre 2021 a

a

a

Era candidato sindaco a Conegliano con la lista “Norimberga 2” contro la “dittatura sanitaria” adesso è ricoverato in terapia sub-intensiva: è il caso di Lorenzo Damiano, leader veneto dei no vax che ha contratto il Covid e adesso è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Vittorio Veneto. Lorenzo Damiano si era candidato sindaco alle ultime elezioni a Conegliano, paese a pochi chilometri da Treviso, come rappresentante del movimento Norimberga 2 che aveva fondato per protestare contro le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria. Alle ultime elezioni comunali la sua sigla ha ottenuto il 2,78%.

La "Tribuna di Treviso" racconta che l’uomo si era recato negli ultimi tempi in pellegrinaggio a Medjugorje e al ritorno dai Balcani è risultato positivo al Coronavirus. Il 12 novembre scorso su Facebook Damiano ha pubblicato un vecchio video in cui il professor Andrea Crisanti parlava di vaccini sperimentali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.