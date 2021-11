Stasera Italia, Giordano Bruno Guerri esplode sul Covid: preoccupante limitazione di libertà, una mania collettiva

23 novembre 2021 a

“Più paletti metti e più le persone si vaccineranno, è la strada giusta”. Giordano Bruno Guerri, storico e giornalista italiano, nonché presidente del Vittoriale degli Italiani, è favorevole alla vaccinazione, ma è stanco di sentir parlare solamente di Covid e non nasconde il suo disappunto nella puntata del 23 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Stiamo vivendo una limitazione di libertà, in particolare chi non si vuole vaccinare, li stiamo costringendo in qualche modo. È una situazione preoccupante, è il predominio assoluto dello Stato sui cittadini. È una situazione di emergenza, va bene, facciamo, continuiamo con questa prassi, ma bisognerà porci un limite prima o poi. Si era detto che l’immunità di gregge si raggiungeva con il 90% dei vaccinati, ma poi si continua con questa ossessione del Covid, che sta superando ogni limite di buon senso, sta diventando una mania collettiva per un problema che è in fase di superamento. Dobbiamo - dice con tono stanco il giornalista - continuare ad ignorarlo come fanno gli inglesi. Ce ne dobbiamo occupare dal punto di vista della sicurezza pubblica, ma parlarne meno”.

Giordano Bruno Guerri: "Stiamo vivendo una limitazione di libertà. È una situazione preoccupante"#StaseraItalia pic.twitter.com/W9bbNX3utp — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 23, 2021

