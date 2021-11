Selvaggia Lucarelli assalita dai no vax: "Ecco chi erano". Il video integrale dell'aggressione

Giada Oricchio 22 novembre 2021 a

Circondata, minacciata e insultata. E’ quanto accaduto a Selvaggia Lucarelli durante la manifestazione no green pass al Circo Massimo a Roma. La blogger ha pubblicato in versione integrale il video delle violenze subite sul sito de “Il Domani”. Tra gli aggressori c'era anche la ex hostess Alitalia no vax ed ex naufraga dell'Isola dei famosi Daniela Martani come racconta la stessa Lucarelli al Corriere della Sera: "Mi hanno dato una testata, ma non è stato l'unico episodio di violenza: mi hanno spinta, tirato manate sul telefono, apostrofato con frasi sessiste. Daniela Martani mi ha tirato una botta con una pigna".

Il no vax la prende a testate, Selvaggia Lucarelli pubblica il video: lo denuncio GUARDA

Lucarelli, con mascherina, cappello e occhiali da sole, è andata all’incontro per capire le motivazioni che spingono una sparuta minoranza di italiani a protestare da settimane, spesso in maniera violenta, contro i vaccini e il green pass. Il risultato sono stati 20 minuti di insulti, cori “giornalista terrorista”, parolacce, gestacci, volgarità, minacce, body shaming, accerchiamenti, frasi deliranti e lunari sul grafene nel vaccino, su un presunto ordine mondiale alla Spectre per “ucciderci tutti” e addirittura una testata dritto in faccia da parte di un anziano.

Qui il mio video integrale con insulti, intimidazioni e violenza alla manifestazione no green pass a Roma: https://t.co/s78E1eiRdf pic.twitter.com/5PJx6UUoG4 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Un filmato spaventoso, più che surreale, in cui emergono frustrazione, aggressività gratuita e tanta ignoranza. La stessa Lucarelli ha ammesso di aver avuto paura: “Sono stata circondata più volte e quando sono andata via due persone mi hanno seguito. La polizia non c’era, era radunata dall’altra parte della strada”. Tra coloro che l’hanno assalita c’era anche Daniela Martani, ex hostess Alitalia. Oggi, Selvaggia Lucarelli ha postato su Twitter la breve clip in cui si vede Martani che le passa davanti mentre è distratta a parlare con alcuni manifestanti e vigliaccamente la colpisce di proposito con una pigna: “Ah, tra le persone che mi hanno colpita ieri mentre parlavo c’è anche lei, la coccolatissima protagonista di vari show, già protagonista dell’aggressione verbale a Andrea Romano”.

Tuttavia, Daniela Martani ha risposto con un lungo comunicato in cui respinge le accuse e racconta un’altra verità: “In merito alle gravissime dichiarazioni rilasciate da Selvaggia Lucarelli che mi riguardano dichiaro quanto segue - si legge su un comunicato diffuso dalla ex hostess - Leggo quanto sostiene Selvaggia Lucarelli e, letteralmente, non ci credo: non ci credo, perché siamo al delirio o alla narrazione fantastica: secondo sue dichiarazioni diffamatorie, che sta alimentando in queste ore su tutti i media possibili, la sottoscritta l'avrebbe... presa a pigne. Quando la faccenda si è svolta proprio al contrario, ovvero io ho tentato in qualche modo di difenderla, pur non avendola riconosciuta. (…). Quando scorgo alcune persone che si rivolgono a voce alta contro un uomo e una donna completamente coperti da mascherina, occhiali e cappelli - quindi assolutamente irriconoscibili - che gli puntavano i loro cellulari in faccia: un abuso, una provocazione bella e buona, che naturalmente ha contrariato i “bersagli”. Gli animi si stavano scaldando, allora mi sono avvicinata e ho cercato di calmare il signore che più degli altri manifestava irritazione: per tenerlo lontano, ho allargato le braccia: nell'atto di allontanarli, la mia mano con la pigna ha toccato il telefono di quella che si è rivelata essere Selvaggia Lucarelli. Poi semplicemente me ne sono andata per la mia strada cercando il mio cane per tirarle la pigna. Io in realtà ho agito per calmare gli animi. Oggi, Selvaggia Lucarelli si produce in una serie di affermazioni falsissime, gravissime e farneticanti, che si possono verificare anche dal video in mio possesso. (…). In merito comunque alle sue dichiarazioni rilasciate ai media, sporgerò immediata denuncia per calunnia e diffamazione aggravata alla procura della Repubblica e a tutte le testate giornalistiche che riporteranno la notizia mendace”.

