Enrico Varriale subito a processo. Il giornalista Rai accusato di stalking: "Prove schiaccianti"

22 novembre 2021 a

a

a

Enrico Varriale a processo immediato per stalking e violenza. Niente udienza preliminare per l'ex direttore di Rai Sport accusato di aver picchiato e perseguitato l'ex compagna. Come riporta La Repubblica i magistrati, che contro di lui hanno riconosciuto "prove schiacchianti", andrà a processo senza passare all'udienza preliminare. La Rai in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda processuale e sulle sue effettive responsabilità, lo ha sospeso dal servizio.

Negli carte dell'inchiesta si legge che "molestava e picchiava la compagna". Negli atti si ricostruisce la vicenda sorta al termine di una relazione sentimentale, un rapporto che proseguiva dall'ottobre 2020 e sembrava essere così consolidato da convincere la vittima che ha denunciato a trasferirsi dalle Marche a Roma.. "La relazione era proseguita tra alti e bassi - si legge nelle carte - sino ai campionati europei di calcio: da quell'epoca l'indagato si era mostrato molto nervoso, stressato con repentini scatti d'ira", ha denunciato la vittima.

L'ultimo gravissimo episodio si sarebbe verificato lo scorso 6 agosto quando durante una lite "per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro - si legge nel decreto che dispone il giudizio immediato - scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci". La donna avrebbe poi provato a riprendere il possesso del suo smartphone, ma il giornalista "la afferrava al collo con una mano". Dopo l'aggressione sarebbe iniziata la persecuzione verso la donna con telefonate, messaggi e blitz al citofono fino a scatenare attacchi di panico nella vittima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.