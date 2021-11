La nuova variante del Covid terrorizza i virologi: 50 volte più forte e aggressiva. Il timore per il futuro

20 novembre 2021 a

a

a

Allarme per la nuova variante indiana del Covid. “La variante Delta plus è 50 volte più forte, potrà prevalere” ammonisce Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), le cui parole lasciano inquietanti timori sul futuro nella battaglia contro il virus. “Tra chi non ha ancora fatto il vaccino e chi non vuole farlo, diventa - sottolinea il virologo - un problema gestire la situazione in questo momento, con un virus così aggressivo. Secondo gli ultimi studi la variante plus è 50 volte più forte rispetto al ceppo originario. Più forte perché più efficiente nella replicazione, quindi in grado di correre molto veloce”.

La AY.4.2, ribattezzata Delta plus, è arrivata dall’India e si sta diffondendo sempre di più, anche se per ora in Italia è meno presente rispetto ad altre nazioni: “Rispetto alla variante Delta oggi dominante, la Delta plus è ancora minoritaria in Italia. Però in Inghilterra si sta diffondendo notevolmente, dimostrando di essere in grado di 'prendere la scene’. Guardando a quello che sta avvenendo in Inghilterra, la variante potrebbe anche in futuro diventare dominante. Sembra che abbia anche una mutazione di una proteina interna, una proteina N o nucleoproteina, che potrebbe contribuire a renderla più aggressiva anche se - conclude il numero uno dei virologi italiani - assolutamente in questo momento non maggiormente in grado di ‘bucare’ lo scudo vaccinale”.

