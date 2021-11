Bufera sul dirigente Asl Ciro Verdoliva: "No-vax incomprensibili, come quando a Napoli si tifa per la Juventus"

20 novembre 2021 a

Il dibattito tra vaccinati e no-vax sfocia anche nel tifo calcistico. Ciro Verdoliva direttore dell'ASL di Napoli 1, ha fatto infuriare i tifosi della Juventus per le sue parole sul tema vaccini in un’intervista a Radio Crc: “Ognuno di noi deve prepararsi ad una guerra contro il virus. Se ce ne freghiamo di ogni opportunità data dall’azione farmacologica, siamo degli stolti. È incomprensibile la storia dei no-vax. È come quando a Napoli si tifa per la Juventus”.

Subito si è scatenata la bufera per le sue dichiarazioni sui bianconeri, ma Verdoliva ha parlato anche dei casi Covid nelle scuole: “Rispetto ai contagi rilevati abbiamo convocato i docenti e gli alunni delle classi da tamponare, giovedì 546 studenti e qualche docente sono giunti in sede dove abbiamo il drive-in aperto. Proseguiremo - ha concluso il dirigente napoletano - su questa strada nell’attività di testing”.

