In Onda, David Parenzo imbarazza Concita De Gregorio: la battuta è infelice e chiede aiuto

“Buonasera e buon compleanno Concita!”. Si apre così la puntata del 20 novembre di In Onda, programma di La7 che vede al timone Concita De Gregorio e David Parenzo. Il giornalista fa un gesto da galantuomo nell’apertura della trasmissione e augura buon compleanno alla collega in studio, che il 19 novembre ha compiuto 58 anni. La reazione della De Gregorio è inaspettata e sorprende lo studio: “Grazie David ma era meglio non dirlo”. “Buon genetliaco” ribatte Parenzo, con la De Gregorio che chiede aiuto ai suoi ospiti Marianna Aprile e Walter Ricciardi cercando di uscire dal mix di imbarazzo e ironia.

