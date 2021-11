Rivolta a Rotterdam per il corona-pass, la polizia spara: panico e feriti

19 novembre 2021 a

Esplode lo scontro in Olanda tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza contro le restrizioni anti-Covid. Scene di guerriglia con spari di avvertimento da parte delle forze dell'ordine e feriti tra i manifestanti si sono registrate a Rotterdam.

La polizia olandese ha confermato che ci sono stati feriti dopo che le forze dell’ordine hanno sparato colpi di avvertimento e hanno utilizzato i cannoni ad acqua sui manifestanti. "Ci sono stati feriti in seguito agli spari di avvertimento", ha ammesso la polizia. I feriti sarebbero due.

In piazza erano scesi in centinaia per dire no al corona pass, il corrispettivo locale del green pass prospettato dal governo che dispone di permettere l’accesso agli eventi al chiuso solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid e non più con un tampone negativo. Una decisione, quella del sistema 2-G, simile a quella che sta valutando anche il governo italiano.

La situazione è sfuggita mano quando sono state esplose bombe carta e fuochi d'artificio e sono iniziati i lanci di oggetti verso le forze dell'ordine. Auto della polizia sono state date alle fiamme e i video circolano sui social ma anche nelle chat dei no vax.

