Lo scandalo dei finanziamenti dell'Unione Europea per la carne sintetica: determina conseguenze nefaste

Gianfranco Ferroni 19 novembre 2021 a

Sembra un nuovo scandalo, da come lo raccontano gli europarlamentari Paolo De Castro e Pina Picierno: un programma europeo avrebbe finanziato con 2 milioni di euro un progetto per la produzione di carne sintetica. De Castro e Picierno hanno chiesto spiegazioni alla Commissione Europea, sottolineando che la produzione di carne in laboratorio «determina conseguenze nefaste a più livelli». Senza dimenticare che un progetto simile provoca un impatto ambientale che «rischia di essere più elevato di quello generato dagli allevamenti, mettendo a repentaglio la vita nelle zone rurali» e «distorcendo la concorrenza con gli agricoltori europei».

