Covid, l'Austria passa alle maniere forti: imposto l'obbligo vaccinale dal 2022

Pugno duro sui no-vax. In Austria dall’1 febbraio del 2022 sarà imposto l’obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19. Ad annunciarlo è il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg (OeVP) parlando da Innsbruck all’intera Nazione. L’Austria diventa così il primo Paese dell’Unione Europea ad imporre il vaccino.

L’Austria inoltre da lunedì attiverà la misura del lockdown, anche per vaccinati, per arginare il più possibile la quarta ondata di Covid-19. Come ha affermato il cancelliere Alexander Schallenberg, «è l’unica opzione». Il lockdown durerà al massimo 20 giorni e dal 13 dicembre il lockdown interesserà solo persone non vaccinate.

