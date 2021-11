Striscia La Notizia, cosa ha scoperto sul paracetamolo: succede solo in Italia

Giada Oricchio 18 novembre 2021 a

a

a

Il prezzo del paracetamolo in Italia è molto più alto degli altri paesi europei, ma per abbassarlo l’Aifa chiede un anno di tempo. La scoperta è dell’inviato Max Laudadio di “Striscia la Notizia”, il programma preserale di Canale 5, che ha indagato sul prezzo del farmaco: "Siamo andati in 4 farmacie scelte a caso e abbiamo comprato confezioni di paracetamolo 500 mg da 20 compresse così da poter stimare la media del costo di ogni singola compressa. Il test ha rivelato che il costo medio di questo farmaco è 4,20 euro a confezione, ovvero 0,210 euro a compressa. In Svizzera, una scatola di paracetamolo da 16 compresse costa 2,45 franchi, quindi 0,145 euro a compressa, il 44% in meno rispetto all'Italia.

In Francia il prezzo di una confezione è di 2,18 euro cioè 0,136 euro a pastiglia ovvero il 54% in meno che in Italia. In Germania una compressa arriva a costare 0,089 euro, quindi il 135% in meno rispetto a noi. Nel Regno Unito siamo al 262% in meno, in Spagna al 536% in meno, per arrivare addirittura a -900% per ogni singola compressa in Albania”.

Laudadio ha portato i risultati dell’indagine a Francesco Trotta, membro dell’Aifa, Associazione italiana del farmaco che ha spiegato: “Noi abbiamo dei confezionamenti che sono standard come numero di compresse cioè 16 o 20. Perché non vendiamo scatole da 50? Per motivi di sicurezza”.

Laudadio però non è rimasto soddisfatto dalla risposta: “Ma che deterrente è fare confezioni da 20 compresse per evitare il sovradosaggio quando il paracetamolo si compra senza ricetta?”. Trotta ha promesso che “entro la fine dell'anno prossimo ci sarà un confronto con le aziende” aumentando le perplessità del tg satirico che si è chiesto se non sia troppo un anno per rivedere un prezzo a favore del consumatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.