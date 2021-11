L'epidemiologo Lopalco vuole rovinare il Natale ai no-vax: non invitateli per le feste e non andate nelle loro case

18 novembre 2021 a

Pier Luigi Lopalco vuole isolare i no-vax a Natale. Il professore ordinario di igiene dell’Università di Pisa è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha dato la sua ricetta per evitare il dilagare del Covid durante le imminenti feste di Natale: “Io gestisco così la mia vita, lo chiamo green pass dei piccoli circuiti sociali. Se invito da me, i non vaccinati non entrano. Se sono io ad essere ospite, mi accerto che i convitati siano muniti di passaporto verde, altrimenti mi dispiace, non vado. Così facendo ho la presunzione di fare pressione, di far sentire i no vax fuori luogo, la loro presenza sconveniente. Un po’ come succedeva con l’introduzione del divieto di fumo. I consigli agli altri sono questi, non entrate nelle case di chi non è immunizzato”.

L’epidemiologo prosegue con l’analisi di ciò che dobbiamo aspettarci in futuro: “Sono moderatamente ottimista. Se tutti ci comporteremo bene, vaccinandoci e rispettando l’uso della mascherina, non ci saranno chiusure. Ricordiamo che la mascherina è indispensabile, sempre. Basta quella chirurgica nei negozi. Se passeggiamo all’aperto indossiamola in caso di strade affollate”.

