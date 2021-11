Ubriaco contromano e senza una gomma: sventata la tragedia a Brescia

16 novembre 2021 a

Ha guidato in preda ai fumi dell'alcol, con a bordo due bambini e senza una gomma, finendo così spesso in contromano tanto da far scattare l'intervento dei carabinieri. È successo nel Bresciano nella notte tra sabato e domenica quando i carabinieri della Radiomobile di Verolanuova, hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un 38enne di Milzano (BS), deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. L'utilitaria con 7 persone a bordo, di cui 2 bambini, continuava a invadere la corsia opposta. I militari hanno evitato la tragedia.

