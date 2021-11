Quando Giampiero Galeazzi si emozionò riascoltando la telecronaca degli Abbagnale. Lacrime da Mara Venier

12 novembre 2021 a

Una pioggia di post e tweet d'affetto per Giampiero Galeazzi, il popolare "Bisteccone" dello sport in tv che ha raccontato per anni il calcio e tante altre discipline. Il giornalista è scomparso oggi, venerdì 12 novembre all'età di 75 anni. La sua voce imponente ed emozionata è legata a doppio filo alle imprese nel canottaggio dei fratelli Abbagnale, storici i suoi commenti delle vittorie del remo azzurro. Nell'ultima apparizione televisiva, a Domenica In, nel 2019 Galeazzi già provato nel fisico si emozionava riascoltando la storica telecronaca dell'oro olimpico degli Abbagnale: “C’ero anch’io lì sopra. Era un ‘tre con’”, diceva a Mara Venier (di seguito e a questo link il video).

"Bisteccone mio...se ne va un pezzo importante della mia vita..." ha scritto sui social la conduttrice, grande amica di Galeazzi, pubblicando anche un fermo immagine di lei abbracciata al giornalista in una trasmissione tv.

"Andiamo a vincere!". L’urlo liberatorio per celebrare l’impresa dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seul ’88, dopo una telecronaca incalzante e ansimante, infatti sarà probabilmente il ricordo più vivido di Giampiero Galeazzi, morto oggi a 75 anni dopo una lunga malattia. Giornalista sportivo ma anche molto di più: conduttore, intrattenitore, telecronista, con un passato da giovane campione del canottaggio. Alto, corpulento, imponente, ’Bistecconè ha vissuto tante vite, e ognuna di successo: promettente canottiere, vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.

Poi la scelta del giornalismo, l’assunzione in Rai nei primi anni ’70, le prime Olimpiadi (Monaco 1972) dove esordì con la prima telecronaca del suo amato canottaggio. Negli anni ’80 arrivano la Domenica sportiva, Mercoledì sport, 90mo minuto, trasmissioni storiche con escursioni nell'intrattenimento e l'ingresso nel carosello dei volti tv più popolari di sempre.

