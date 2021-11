No vax e manifestazioni, Andrea Zalone e il dubbio sui contagi Covid: "Triestini più contagiosi dei milanesi?"

11 novembre 2021 a

"In occasione delle manifestazioni no green pass si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle misure anti Covid con potenziale pericolo di incremento dei contagi" si legge nella circolare del Viminale diffusa dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che vieta i cortei. Non a caso Trieste sarebbe a un passo dalla zona gialla dove la nuova impennata di contagi è stata registrata proprio dopo le proteste in piazza.

"A Trieste per colpa delle manifestazioni abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli Venezia Giulia" ha tuonato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non nascondendo il timore che "entro fine mese, probabilmente anche prima, andremo in zona gialla". Ma il binomio cortei-contagi non sarebbe direttamente proporzionale, dipenderebbe dalla città? Se lo chiede l'attore Andrea Zalone, 53 anni, spalla e autore di alcuni tra i programmi di Maurizio Crozza che - secondo gli ultimi rumors - sarebbe il presunto compagno di Luciana Littizzetto.

A Milano per sabato 13 novembre è prevista una nuova manifestazione contro il Green pass ma nonostante il susseguirsi di proteste i contagi non sarebbero aumentati come in Friuli. Perché i no-vax triestini sono più contagiosi dei no-vax milanesi? domanda sui social Andrea Zalone: "A Milano non si registra un’impennata di contagi dopo 16 sabati di manifestazioni. Non sono polemico. Giusto per capire. A Milano manifestano con le mascherine e a Trieste no?"

Perché i no-vax triestini sono più contagiosi dei no-vax milanesi? A Milano non si registra un’impennata di contagi dopo 16 sabati di manifestazioni. Non sono polemico. Giusto per capire. A Milano manifestano con le mascherine e a Trieste no? — Andrea Zalone (@AndreaZalone) November 11, 2021

Pronta la risposta di una follower che spiega: "Molto probabilmente perché il tasso di vaccinazione a Milano è più alto che a Trieste. Lo dice una della provincia di Bolzano, dove i contagi sono aumentati senza bisogno di grandi manifestazioni".

