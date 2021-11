Papa Francesco, la rivelazione sul menù: cosa mangia Bergoglio

Giada Oricchio 10 novembre 2021 a

A tavola con Papa Francesco. Cosa mangia Bergoglio e cosa mangiavano i predecessori? Il libro di Fiorenza Cilli, “A cena con i papi”, racconta la storia attraverso la mensa vaticana e svela numerosi aneddoti sulle abitudini culinarie dei Papi. Il “Corriere della Sera” ha pubblicato alcune curiosità scoprendo che dai banchetti gastronomici si è arrivati alla cucina “povera e gustosa” del Sommo Padre.

Secondo l’autrice del libro, le pietanze preferite dal Papa vanno di pari passo con la sua personalità e il suo modo di intendere la cristianità. Per consuetudine, Bergoglio consuma pasti sobri, ricchi di frutta e verdura alla mensa della residenza Santa Marta e pare che ami mangiare in compagnia. Tra le ricette preferite ci sarebbe la bagna cauda, l’insalata multicolore e i peperoni ripieni di calamari. Francesco sarebbe anche un cuoco provetto, ma in pochi hanno avuto il privilegio di assaggiare i suoi manicaretti.

